‘Dahmer: Um Canibal Americano’: 5 séries sobre crimes reais para assitir

No último mês, a Netflix lançou a sua nove série chamada "Dahmer: Um Canibal Americano", que conta a história do serial killer, Jeffrey Dahmer, condenado por matar diversas jovens nos Estados Unidos.

Dividida em 10 episódios, a produção apresenta a maneira como o personagem conseguia escapar da prisão na época, as mortes que ele cometia e a forma ineficaz que a polícia de Wisconsin lidou com o caso.

Separamos 5 outras séries, disponíveis nas plataformas de streaming, sobre casos de crimes reais. Confira:

1 - Conversando com um serial killer: Ted Bundy (Netflix)

A série reúne diversas imagens de entrevistas e gravações de áudio feitas no corredor da morte, que mostram quem realmente era Ted Bunny, acusado de sequestrar, estuprar e matar mulheres, nos Estados Unidos.

2 - Quem Matou María Marta (Netflix)

A produção apresenta a história de uma mulher que foi encontrada brutalmente morta dentro da banheira, no banheiro de sua casa. O principal suspeito é o marido.

3 - O Caso Evandro (Globoplay)

A produção é nacional e conta a história do menino Evandro, que foi encontrado morto sem diversas partes do corpo. A investigação mostra quem esteve por trás do desaparecimento e morte violenta da criança.

4 - Lorena (Amazon Prime)

Após viver por anos um relacionamento abusivo com o marido, Lorena é presa após decepar a região íntima do cônjuge.

5 - Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime (Netflix)

A série mostra a versão de Elize Matsunaga, que matou e esquartejou o marido em 2012.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)