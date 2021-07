Jeff Bezos e Richard Branson não são astronautas para os EUA

O título de astronauta ficou mais distante para os bilionários que visitaram, ou pretendem viajar para o espaço, como Jeff Bezos e Sir Richard Branson. O governo dos Estados Unidos da América (EUA) mudou as regras para os viajantes espaciais solicitarem o título de astronauta. As informações são do portal G1.

As novas regras da agência, que regulamenta a aviação civil no EUA, informam que os astronautas devem fazer parte da tripulação e contribuir para a segurança dos voos espaciais. Como os vôos de Bezos e Branson ocorrerão de forma totalmente automática sem que a tripulação nos vôos tivesse qualquer poder sobre as naves, nenhum dos dois ou qualquer outro membro da viagens podem ser considerados astronautas.

Essas são as primeiras mudanças desde o início do "FAA Wings", um programa federal de formação de pilotos, em 2004. As atualizações do programa sobre voos comerciais foram anunciadas na terça-feira (20), mesmo dia em que Bezos, da Amazon, voou a bordo do foguete Blue Origin.