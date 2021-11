Ômicron: veja em quais países a nova cepa da covid-19 já chegou

A variante Ômicron do novo coronavírus, classificada como variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde (OMS), já foi identificada, até a manhã desta segunda-feira (29), em, pelo menos, 14 países. A nova cepa tem sido amplamente monitorada pelos sistemas de vigilância genômica do vírus do mundo todo. As informações são do portal CNN Brasil.

Veja quais países já detectaram casos:

África do Sul: 77 casos na Província de Gauteng;

Alemanha: dois casos na região da Baviera; também há 1 caso com “alta probabilidade” em Hesse;

Austrália: dois casos confirmados em Sidney;

Bélgica: um caso, de um viajante que voltou do Egito em 11 de novembro;

Botsuana: quatro casos, todos de estrangeiros que foram ao país missão em diplomática e já deixaram o local;

Hong Kong: um caso, de uma pessoa que viajou à África do Sul;

Israel: um caso, de uma pessoa que viajou ao Malaui, e mais sete casos suspeitos;

Itália: um caso confirmado, de um homem que chegou de Moçambique;

Inglaterra: Foram detectado três casos da variante Ômicron, um na capital Londres e outros dois no interior do país.

Escócia: Foram confirmados seis casos da nova cepa da Covid-19. Os casos escoceses estão nas áreas de Glasgow e Lanarkshire, de acordo com um comunicado à imprensa do governo.

Holanda: As autoridades da Holanda afirmaram que 61 de cerca de 600 pessoas que chegaram a Amsterdã em dois voos da África do Sul na sexta-feira testaram positivo para a Covid-19. “Em várias das pessoas testadas, presume-se que a variante Ômicron foi encontrada”, disse o Instituto Holandês de Saúde (RIVM) em um comunicado.

Portugal: Portugal anunciou, nesta segunda (29), que foram identificados 13 casos da variante Ômicron ligados a um time de futebol de Lisboa. Um dos atletas viajou para a África do Sul recentemente.

Dinamarca: Na manhã de domingo (28), a Dinamarca registrou dois casos da variante Ômicron em viajantes que chegaram da África do Sul.

Canadá: Dois casos da variante Ômicron foram confirmados no Canadá, disseram autoridades provinciais de saúde no domingo (28).

Alerta mundial

A variante acionou um alerta de preocupação mundial pois tem 50 mutações, algo nunca visto em nenhuma outra cepa anterior, como a Delta ou a Alfa.A linhagem foi relatada pela primeira vez à OMS pela África do Sul no dia 24 de novembro.

O sequenciamento do genoma revelou que a variante Ômicron foi responsável por todas as 77 amostras de vírus analisadas em Gauteng, onde fica a cidade de Joanesburgo, coletadas entre 12 e 20 de novembro.