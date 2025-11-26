Já pensou? Robô prepara comida em 4 minutos e lava louça sozinho

Já pensou não precisar mais cozinhar, nem lavar a louça depois da refeição? Foi exatamente nisso que a empresa alemã Circus Group apostou ao lançar o CA-1 Series 4, um robô cozinheiro que prepara comida em até quatro minutos, entrega o prato pronto e ainda lava tudo sozinho. A novidade começou a ser usada comercialmente em outubro, em um escritório da Meta e em um supermercado na Alemanha.

Segundo a fabricante, o CA-1 é o primeiro robô do mundo a preparar refeições de forma totalmente autônoma. O equipamento reúne braços robóticos, sistema operacional próprio e tecnologia de visão computacional para executar todas as etapas do preparo.

O processo começa quando o cliente escolhe o prato desejado em um botão na área frontal da máquina. A partir daí, o robô seleciona os ingredientes, prepara a refeição nas estações internas, lava panelas e utensílios e entrega o pedido pronto. Os pratos custam a partir de seis euros (cerca de R$ 37 na cotação atual).

A Circus Group afirma que o CA-1 foi desenvolvido para minimizar a necessidade de mão de obra. A intervenção humana se resume a cerca de uma hora diária, tempo necessário para repor ingredientes, abastecer os compartimentos internos (capazes de armazenar até 36 itens diferentes) e realizar verificações de rotina.

O robô pode produzir até 500 refeições por dia, sempre com a quantidade e o tempo exatos para reduzir desperdícios. Ele funciona com quatro estações de preparo, todas coordenadas pelo CircusOS, sistema operacional criado especialmente para a linha CA-1.

O dispositivo ocupa aproximadamente 7 m² e é direcionado a locais com grande fluxo de pessoas, como aeroportos, hospitais, faculdades, hotéis e lojas. A empresa vê o equipamento como uma alternativa para reduzir filas e agilizar o atendimento em ambientes em que a demanda por refeições rápidas é constante.