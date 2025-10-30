Empresa lança 'robô humanoide' que promete lavar louça e dobrar roupas; saiba mais

A empresa norueguesa 1X Tech lançou o "NEO", um robô humanoide criado para auxiliar em atividades domésticas. O modelo, que pesa 30 kg e mede 1,68 m, usa motores com “tendões sintéticos” que imitam músculos humanos, garantindo segurança e movimentos naturais. Saiba mais detalhes a seguir.

Projetado para realizar tarefas simples, como dobrar roupas, guardar louça e limpar superfícies, o NEO não manipula objetos quentes ou cortantes. Inicialmente, será operado remotamente por humanos da 1X, mas a empresa planeja versões autônomas nos próximos anos, com base em dados coletados nas casas dos usuários.

O robô será vendido por US$ 20.000 (aproximadamente R$ 107 mil) e começará a ser entregue em 2026. Também haverá opção de assinatura mensal por US$ 499. As entregas estão previstas para começar nos EUA, com expansão internacional prevista para 2027. O programa inicial não aceitará famílias com crianças pequenas no primeiro lote de usuários.

Com essa inovação, a 1X Tech aposta em um novo mercado de assistentes robóticos domésticos, marcando um avanço no uso prático da inteligência artificial física que une IA e movimento humano.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com