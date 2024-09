Israel x Hezbollah: Número de mortes em explosões de 'pagers' no Líbano sobe para 12

As explosões simultâneas de 'pagers' do Hezbollah na terça-feira (17.09) no Líbano, atribuídas a Israel pelo movimento islamita pró-Irã, deixaram 12 mortos e quase 2.800 feridos, informou nesta quarta-feira o ministro libanês da Saúde, Firass Abiad.

Após a verificação em todos os hospitais, o balanço subiu para 12 mortos, incluindo duas crianças, e entre 2.750 e 2.800 feridos, afirmou o ministro em uma entrevista coletiva.

O balanço anterior registrava nove mortes.

Alguns feridos no Vale do Bekaa, leste do Líbano, foram levados para a vizinha Síria e outros serão transportados para o Irã, segundo o ministro.