URGENTE: Oito mortos e cerca de 2.750 feridos em explosões de pagers no Líbano, segundo ministro

"Oito pessoas morreram e cerca de 2.750 ficaram feridas" devido à explosão, nesta terça-feira (17), de dispositivos de mensagem 'pager' pertencentes a membros do movimento islamista pró-Irã Hezbollah no Líbano, anunciou o ministro da Saúde libanês, Firass Abiad.

Os bips ou pagers, aparelhos de comunicação que não precisam de cartão SIM nem de conexão à internet, explodiram quase que simultaneamente em várias regiões do país onde o grupo está estabelecido. Segundo o ministro, a maioria das vítimas apresenta ferimentos "no rosto, nas mãos, no abdômen e até mesmo nos olhos".

VEJA MAIS