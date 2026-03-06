Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Israel volta a atacar o Irã e o Líbano; EUA dizem que bombardeios vão aumentar

As forças israelenses confirmaram o início de uma "uma onda de ataques em larga escala"

Estadão Conteúdo

Intensos ataques aéreos foram lançados por Israel nesta sexta-feira, dia 6. As operações militares atingiram as capitais do Irã e do Líbano, com alvos específicos em Teerã e Beirute.

As forças israelenses confirmaram o início de uma "onda de ataques em larga escala" contra a capital iraniana. Em solo libanês, os bombardeios concentraram-se em redutos do grupo Hezbollah.

A ofensiva ocorre após uma declaração do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Peter Hegseth. Na noite de quinta-feira, dia 5, Hegseth havia afirmado que os "bombardeios contra o Irã estão prestes a aumentar dramaticamente".

Alerta dos EUA sobre intensificação

O pronunciamento do representante norte-americano, feito na véspera dos ataques aéreos, indicou uma escalada iminente. A expectativa era de um aumento dramático nas ações militares contra o território iraniano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

ataques
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Irã: conselho se reúne para planejar assembleia que escolherá novo líder supremo

O Conselho de Liderança inclui o presidente Masoud Pezeshkian, o chefe do Poder Judiciário, Gholam Hossein Mohseni Ejehi, e o clérigo Ali Reza Arafi

06.03.26 7h23

MUNDO

Israel volta a atacar o Irã e o Líbano; EUA dizem que bombardeios vão aumentar

As forças israelenses confirmaram o início de uma "uma onda de ataques em larga escala"

06.03.26 7h18

conflito

Trump diz que EUA eliminaram forças aéreas e marítimas do Irã e pede rendição do país

O presidente dos EUA pediu às lideranças religiosas e aos membros da Guarda Revolucionária do Irã que desistam de continuar com o conflito

05.03.26 19h33

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

TENSÃO

Piloto dos EUA é cercado por moradores no Kuwait após caça ser abatido

Vídeo mostra militar ajoelhado e desarmado após ejeção; três F-15E caíram em aparente caso de fogo amigo

03.03.26 10h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda