Israel volta a atacar o Irã e o Líbano; EUA dizem que bombardeios vão aumentar

Intensos ataques aéreos foram lançados por Israel nesta sexta-feira, dia 6. As operações militares atingiram as capitais do Irã e do Líbano, com alvos específicos em Teerã e Beirute.

As forças israelenses confirmaram o início de uma "onda de ataques em larga escala" contra a capital iraniana. Em solo libanês, os bombardeios concentraram-se em redutos do grupo Hezbollah.

A ofensiva ocorre após uma declaração do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Peter Hegseth. Na noite de quinta-feira, dia 5, Hegseth havia afirmado que os "bombardeios contra o Irã estão prestes a aumentar dramaticamente".

Alerta dos EUA sobre intensificação

O pronunciamento do representante norte-americano, feito na véspera dos ataques aéreos, indicou uma escalada iminente. A expectativa era de um aumento dramático nas ações militares contra o território iraniano.