Israel volta a atacar alvos no Irã; mídia local relata explosão perto de base nuclear

Israel voltou a promover uma série de ataques contra alvos no Irã, conforme múltiplos relatos da imprensa local e dos próprios militares israelenses.

Nas redes sociais, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) publicaram vídeos que mostram as atividades militares da manhã desta sexta-feira. "A Força Aérea continua a atacar lançadores de mísseis e infraestrutura para lançamento de veículos aéreos não tripulados no Irã", escreveram.

Paralelamente, a agência de notícias Fars, que pertence a Guarda Islâmica Revolucionária do Irã, relatou duas explosões "momentos atrás" a alguns metros da base nuclear de Fordow, onde os iranianos enriquecem urânio. Explosões também foram ouvidas nos arredores de Teerã, de acordo com a agência iraniana Mehr.