Pelo menos 18 pessoas morreram nos ataques de Israel contra o Irã nesta sexta-feira

Os ataques aéreos israelenses lançados contra o Irã nesta sexta-feira (13) atingiram, entre outros, alvos no noroeste do país, matando 18 pessoas e ferindo outras 35, informou a agência de notícias oficial IRNA.

"Onze localidades na província [do Azerbaijão Oriental, na fronteira com a Armênia] foram alvos de ataques aéreos brutais do regime sionista", disseram autoridades locais à IRNA.