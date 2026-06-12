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Israel quer impedir desbloqueio de ativos iranianos em eventual acordo entre EUA e Irã

O movimento ocorre enquanto cresce a expectativa em torno de um possível memorando de entendimento entre os dois países

Estadão Conteúdo

Israel pressiona os Estados Unidos para manter ativos iranianos bloqueados. A medida ocorre em meio a negociações entre Washington e Teerã por um eventual acordo de cessar-fogo. A informação é de uma fonte israelense ouvida pela CNN.

A pressão de Israel visa impedir o desbloqueio desses recursos como parte de um possível memorando de entendimento. Há expectativa crescente em torno da iniciativa, que busca encerrar o conflito iniciado neste ano.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversa frequentemente com o presidente dos EUA, Donald Trump. Um telefonema ocorreu na noite de quinta-feira, 11, após Trump declarar apoio de países do Oriente Médio ao entendimento.

Compromissos do Acordo

O gabinete de Netanyahu divulgou que Trump reiterou compromisso: um acordo final deve remover material enriquecido do Irã e desmantelar a infraestrutura nuclear. Também incluirá limites à produção de mísseis.

O fim do apoio iraniano a grupos aliados na região também está previsto. Israel, mesmo não sendo parte do memorando, apoia esses objetivos, conforme a nota.

Ceticismo e Posicionamento

Nesta sexta-feira, 12, Netanyahu endureceu o discurso. Ele afirmou em comunicado que, sob sua liderança, o Irã não terá armas nucleares. "O presidente Trump e eu estamos em total acordo sobre essa questão", disse.

A CNN aponta que Israel permanece cético sobre as intenções iranianas nas negociações. O país avalia que um memorando de entendimento pode não levar a um acordo definitivo entre as partes.

O anúncio de Trump sobre a proximidade de um entendimento surpreendeu Netanyahu. O premiê estava em reunião de segurança sobre o Irã no momento da declaração do presidente americano.

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