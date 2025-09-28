Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Israel está trabalhando em plano de cessar-fogo, diz Netanyahu, na véspera da reunião com Trump

Estadão Conteúdo

Na véspera de uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo, 28, que Israel está trabalhando em um novo plano de cessar-fogo com a Casa Branca, mas os detalhes ainda estão sendo definidos.

Netanyahu tem enfrentado forte pressão internacional para encerrar a guerra, especialmente durante a ofensiva em andamento na Cidade de Gaza.

O número de mortos na guerra entre Israel e Hamas ultrapassou 66 mil palestinos, disse o ministério da Saúde de Gaza neste domingo.

Na reunião de segunda-feira na Casa Branca, a expectativa é de que Trump compartilhe uma nova proposta para acabar com o conflito.

"Estamos trabalhando nisso", disse Netanyahu ao The Sunday Briefing da Fox News. "Ainda não foi finalizado, mas estamos trabalhando com a equipe do presidente Trump, na verdade enquanto falamos, e espero que possamos fazer isso acontecer."

Autoridades árabes informadas sobre o plano dizem que a proposta de 21 pontos pede um cessar-fogo imediato, a libertação de todos os reféns mantidos pelo Hamas dentro de 48 horas e uma retirada gradual das forças israelenses de Gaza. As autoridades falaram sob condição de anonimato porque a proposta ainda não foi anunciada formalmente. Fonte: Associated Press




Palavras-chave

ISRAEL

HAMAS

GUERRA

Netanyahu

cessar-fogo

negociações


