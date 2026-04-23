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Israel e Líbano devem retomar nesta quinta negociações diretas nos EUA para ampliar cessar-fogo

O encontro entre a embaixadora do Líbano nos EUA, Nada Hamadeh Moawad, e seu homólogo israelense, Yechiel Leiter, será o segundo entre os dois diplomatas

Estadão Conteúdo

Líbano e Israel devem iniciar nesta quinta-feira, 23, em Washington, a segunda rodada de negociações diretas. O principal objetivo é discutir a prorrogação da trégua entre Israel e o grupo militante Hezbollah, além de planejar futuros diálogos entre os dois países, que mantêm um histórico de relações hostis.

Este encontro, entre a embaixadora do Líbano nos EUA, Nada Hamadeh Moawad, e seu homólogo israelense, Yechiel Leiter, será o segundo. Ele ocorre dias após a realização das primeiras conversas diretas desse tipo em três décadas.

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, confirmou na quarta-feira (22) que os contatos para estender o cessar-fogo de dez dias, que entrou em vigor na sexta-feira (17), seguem em andamento. A iniciativa busca consolidar um período de calmaria na região.

Detalhes das Negociações e Demolições

Conforme informado pelo gabinete presidencial, a embaixadora Nada Hamadeh apresentará na reunião uma proposta formal de prorrogação da trégua. Além disso, ela solicitará o fim das demolições de casas realizadas por Israel em vilarejos e cidades ocupados após o início da mais recente guerra, em 2 de março.

Planos para Diálogos Futuros

O presidente Aoun destacou que os preparativos para negociações mais amplas entre Líbano e Israel continuam. O objetivo central desses futuros diálogos é interromper "completamente" os ataques israelenses e garantir a retirada das tropas de Israel do Líbano.

As futuras conversas também visam obter a libertação de prisioneiros libaneses detidos em Israel. Outros pontos incluem viabilizar o deslocamento de tropas libanesas ao longo da fronteira e iniciar o processo de reconstrução das áreas afetadas.

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