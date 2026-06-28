Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Israel avança para reconhecer genocídio de armênios na 1ª Guerra em meio à tensão com Turquia

A medida, que ainda precisa ser aprovada pelo Parlamento, reflete o agravamento das relações entre Israel e a Turquia

Estadão Conteúdo
fonte

Israel avança para reconhecer genocídio de armênios na 1ª Guerra em meio à tensão com Turquia. (Reprodução)

O Gabinete de Israel aprovou por unanimidade, neste domingo, 28, uma proposta para classificar a violência contra os armênios perpetrada pelo Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial como genocídio. A medida, que ainda precisa ser aprovada pelo Parlamento, reflete o agravamento das relações entre Israel e a Turquia.

A Turquia tem feito forte lobby para impedir que os países reconheçam oficialmente as mortes em massa de armênios por volta de 1915 como genocídio, mesmo com a pressão dos armênios nesse sentido. O país nega que as mortes tenham constituído um genocídio, alegando que o número de vítimas foi exagerado e que os mortos foram vítimas de guerra civil e distúrbios.

Sobre a medida de Israel, a Turquia a classificou como um passo "motivado politicamente", destinado a desviar a atenção das próprias ações do país contra os palestinos. "O governo israelense, que persegue sistematicamente o povo palestino aos olhos do mundo inteiro e está sendo julgado no Tribunal Internacional de Justiça por genocídio contra o povo de Gaza, pretende encobrir seus próprios crimes", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Turquia em um comunicado.

"Essa tentativa maliciosa, que desconsidera fatos jurídicos e históricos, revela a situação difícil de Binyamin Netanyahu e seus cúmplices, contra os quais pesam mandados de prisão relacionados à investigação de crimes cometidos contra palestinos no Tribunal Penal Internacional", acrescentou o comunicado.

Historiadores estimam que até 1,5 milhão de armênios foram mortos pelos turcos otomanos na época da Primeira Guerra Mundial, um evento amplamente considerado pelos estudiosos como o primeiro genocídio do século 20.

Durante anos, Israel nunca abordou oficialmente o assunto por medo de irritar a Turquia, mas essa relação se deteriorou nas últimas duas décadas, especialmente com o prolongamento das guerras mais recentes em Gaza, no Líbano e no Irã.

"Apesar da extensa e inequívoca documentação histórica, o Genocídio Armênio continua sendo, até hoje, alvo de uma campanha institucionalizada de negação e minimização, incluindo uma reescrita manipuladora da história, principalmente por parte do governo turco", afirmou o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, que levou a decisão ao governo.

Ele observou que líderes israelenses, incluindo o primeiro-ministro Netanyahu, já haviam descrito a violência contra os armênios como um genocídio. Mas isso nunca foi formalmente reconhecido em uma votação pelo Knesset de Israel.

"Nunca é tarde demais para fazer a coisa certa", disse Saar no domingo, chamando isso de "dever moral e histórico". Ele observou que 32 países, incluindo os Estados Unidos, a Síria e o Líbano, também classificaram a violência como um genocídio.

Não se sabia imediatamente quando a decisão de domingo, aprovada por unanimidade pelo Gabinete de Israel, seria encaminhada ao parlamento para aprovação.

Israel e a Turquia já foram aliados próximos, mas as relações se deterioraram durante a ascensão do presidente islamista turco Recep Tayyip Erdogan, levando Israel a reconsiderar sua posição. Israel tem enfrentado repetidas acusações, inclusive por parte das Nações Unidas e da Turquia, de que sua ofensiva em Gaza equivale a genocídio.

Israel, fundado após o Holocausto, nega as acusações. Israel iniciou a guerra em resposta ao ataque do Hamas ocorrido em 7 de outubro de 2023. O Ministério da Saúde de Gaza, que faz parte do governo do Hamas, afirma que mais de 73 mil pessoas foram mortas, sendo cerca de metade delas mulheres e crianças.

Israel afirma que não tem como alvo civis e acusa o Hamas de usar civis como escudos humanos. Na semana passada, uma equipe de especialistas independentes designada pelas Nações Unidas acusou Israel de atirar deliberadamente em crianças em Gaza e reiterou as acusações de que Israel teria cometido um genocídio. Israel classificou o relatório como uma "farsa caluniosa".

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Israel

Turquia

armênios

genocídio

Primeira Guerra Mundial
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Mundo

Trump confirma ataques dos EUA contra alvos do Irã e alerta para 'violação' do cessar-fogo

Em publicação na Truth Social, Trump diz que aeronave dos EUA atingiu locais de armazenamento de mísseis e drones do Irã

27.06.26 21h22

Mundo

Chefe de Gabinete de Milei renuncia após escândalo por enriquecimento ilícito

Justiça analisou viagens ao exterior, aquisições imobiliárias e reformas em imóveis em nome do ex-ministro Manuel Adorni

27.06.26 20h11

Mundo

EUA dizem ter feito novos ataques contra alvos no Irã após investida contra navio comercial

Comando central norte-americano divulgou que os ataques ocorrem após um novo incidente envolvendo navegação no Estreito de Ormuz

27.06.26 19h37

PRIMEIRO-MINISTRO

Netanyahu vê queda do regime do Irã e enviará delegação a Washington sobre programa nuclear

Discurso do líder iraniano foi transmitido no YouTube e no X (antigo Twitter)

27.06.26 17h47

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Itamaraty acompanha caso de paraense capturado por forças russas na Guerra da Ucrânia

Ministério das Relações Exteriores informou que presta assistência consular à família de Herik Ferreira Soares, de 23 anos, natural de Castanhal

22.06.26 16h10

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

FAMOSOS

Mordida de macaco pode ter provocado morte de atriz turca; entenda

Ece Irtem, conhecida pelo papel de Hande na novela “Coração de Mãe”, morreu um dia após completar 35 anos, em 15 de junho

21.06.26 9h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda