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Trump confirma ataques dos EUA contra alvos do Irã e alerta para 'violação' do cessar-fogo

Em publicação na Truth Social, Trump diz que aeronave dos EUA atingiu locais de armazenamento de mísseis e drones do Irã

Estadão Conteúdo
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Tensões na região voltaram a ganhar força, na última quinta-feira (25), quando o Irã atacou uma embarcação com bandeira de Cingapura no Estreito de Ormuz (Brett Sayles / Pexels)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou os ataques aéreos conduzido por militares americanos contra alvos iranianos neste sábado.

Em publicação na Truth Social, o republicano informou que aeronave dos EUA atingiu locais de armazenamento de mísseis e drones do Irã, além de radares costeiros. Segundo ele, a ofensiva foi uma resposta à "violação" do acordo de cessar-fogo pelo país persa.

Trump alertou ainda que pode chegar um ponto em que os EUA não poderão mais ser "razoáveis" com os iranianos e serã forçados a "completar o trabalho" militarmente. "Se isso acontecer, a República Islâmica do Irã não vai mais existir", advertiu.

As tensões na região voltaram a ganhar força na última quinta-feira, quando o Irã atacou uma embarcação com bandeira de Cingapura no Estreito de Ormuz.

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EUA/IRÃ/GUERRA/TRUMP/ATAQUE/CONFIRMAÇÃO
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