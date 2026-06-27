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Chefe de Gabinete de Milei renuncia após escândalo por enriquecimento ilícito

Justiça analisou viagens ao exterior, aquisições imobiliárias e reformas em imóveis em nome do ex-ministro Manuel Adorni

Estadão Conteúdo
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Nomeado em 2025, Manuel Adorni foi investigado por seus gastos excessivos nos últimos anos (Foto: Getty Images)

O chefe de Gabinete da presidência da Argentina, Manuel Adorni, deixou o cargo neste sábado, 27, após meses de investigação judicial por suposto enriquecimento ilícito.

Em carta publicada nas redes sociais e dirigida ao presidente argentino, Javier Milei, Adorni afirmou que vem sofrendo com "ataques midiáticos intermináveis" e negou irregularidades. A renúncia já havia sido anunciada na semana passada.

A Justiça federal analisou viagens ao exterior, aquisições imobiliárias e reformas em imóveis em nome de Adorni para verificar se havia compatibilidade com a renda declarada. O ex-ministro ficou mais exposto após reconhecer que omitiu cerca de US$ 500 mil em suas declarações juradas. Segundo ele, o valor teria origem em investimento em bitcoin: Adorni afirmou ter aplicado US$ 200 mil e obtido outros US$ 300 mil de ganhos entre 2014 e 2018.

O governo ainda não anunciou substituto. A imprensa argentina cita o ministro do Interior, Diego Santilli, como um possível nome para o cargo.

*Com informações da Associated Press

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