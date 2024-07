Israel afirma ter atingido dez alvos do Hezbollah no Líbano

O Exército israelense anunciou nesta terça-feira (30.07) que atacou dez alvos do Hezbollah no sul do Líbano, matando um dos membros do movimento islamista armado, durante várias operações noturnas.

O Exército "bombardeou dez alvos terroristas do Hezbollah em sete zonas diferentes", indicou, citando entre eles um depósito de armas e várias infraestruturas. Durante estas operações, o Exército "eliminou um terrorista do Hezbollah", acrescentou em um comunicado.

Este anúncio foi feito após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ameaçar com uma "severa" resposta ao ataque com foguetes no sábado que matou 12 jovens em Majdal Shams, nas Colinas do Golã, ocupado por Israel e próximo à fronteira com o Líbano. Segundo o Exército israelense, o foguete foi lançado do Líbano pelo Hezbollah, o que o movimento islamista apoiado pelo Irã negou.

Nas últimas semanas, o Exército israelense afirmou ter atingido vários alvos do Hezbollah, alegando que respondia a ataques do movimento xiita libanês em território israelense.

Desde o início da guerra em 7 de outubro na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, os disparos transfronteiriços entre o Hezbollah libanês e o Exército israelense têm sido quase diários. O Hezbollah afirma que ataca Israel em apoio ao aliado Hamas e aos palestinos de Gaza.

Segundo as autoridades israelenses, 22 soldados e 24 civis morreram desde então por disparos do Hezbollah.

A violência tirou pelo menos 531 vidas no Líbano, a maioria combatentes do Hezbollah, mas também 105 civis, segundo um balanço elaborado pela AFP a partir de várias fontes.