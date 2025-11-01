Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Israel afirma que últimos restos mortais enviados de Gaza não são de reféns

Estadão Conteúdo

Os restos mortais de três pessoas entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha nesta semana não pertencem a nenhum dos reféns, afirmou Israel. Este é o mais recente revés que pode minar um cessar-fogo mediado pelos EUA na guerra entre Israel e o Hamas. Não está claro a quem pertenciam os restos mortais.

A ala armada do Hamas disse em um comunicado subsequente que havia oferecido entregar amostras na sexta-feira de corpos não identificados, mas que Israel se recusou a recebê-las e pediu os restos mortais para exame. "Entregamos os corpos para parar as alegações de Israel", dizia o comunicado.

Os restos mortais não identificados das três pessoas foram devolvidos no fim de sexta-feira, 31, e foram examinados durante a noite.

Um oficial militar alertou que, segundo a inteligência israelense, eles não pertenciam a nenhum dos reféns.

O oficial israelense falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a falar com a mídia.

O escritório do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou que os restos mortais não pertenciam a nenhum dos reféns, sem dar mais detalhes.

O processo de devolução dos corpos dos últimos 11 reféns restantes, conforme previsto no acordo de trégua, está progredindo lentamente, com militantes liberando apenas um ou dois corpos a cada poucos dias. Fonte: Associated Press

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL

HAMAS

GUERRA

reféns

restos mortais
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Ucrânia afirma ter atingido oleoduto perto de Moscou que abastece forças russas

A operação foi realizada na noite de sexta-feira, 31, de acordo com um comunicado no canal de mensagens Telegram

01.11.25 10h14

Justiça dos EUA ordena uso de recursos contingenciais para Trump pagar benefícios alimentares

31.10.25 21h37

reviravolta

Jovem acorda de coma, acusa namorada de causar acidente e morre dias depois

Daniel Waterman, de 22 anos, afirmou que a companheira teria provocado o acidente que o faria morrer

31.10.25 17h11

Cachorro Chernobyl

VÍDEO: Cães com pelo azul brilhante são flagrados em Chernobyl

Após a viralização de imagens de cães com pelos azulados em Chernobyl, diversas especulações surgiram sobre as causas da coloração; ONG esclarece o possível motivo

31.10.25 17h04

MAIS LIDAS EM MUNDO

HISTÓRIA MACABRA

Ator pornô é condenado a prisão perpétua por matar e esquartejar dois homens no Reino Unido

Uma das vítimas foi golpeada na cabeça com um martelo. Já o outro homem foi esfaqueado várias vezes no torso, rosto e pescoço.

24.10.25 15h33

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

reviravolta

Jovem acorda de coma, acusa namorada de causar acidente e morre dias depois

Daniel Waterman, de 22 anos, afirmou que a companheira teria provocado o acidente que o faria morrer

31.10.25 17h11

SENHA ROUBADA

Mega vazamento expõe mais de 180 milhões de senhas

Banco de dados de 3,5 terabytes divulgado por especialista em cibersegurança revela uma das maiores violações de credenciais já registradas

27.10.25 11h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda