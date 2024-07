Irmãs gêmeas separadas no nascimento se reencontram no TikTok após 18 anos

Duas jovens da Geórgia, nos Estados Unidos, descobriram que são irmãs gêmeas após se conectarem no TikTok e realizarem um teste de DNA. Elene Deisadze e Anna Panchulidze se tornaram amigas virtuais em 2022 e perceberam algumas semelhanças físicas impressionantes, mas jamais imaginariam que compartilhavam o mesmo sangue.

A reviravolta aconteceu quando ambas completaram 18 anos e descobriram, por coincidência, que foram adotadas na mesma data, logo após seus aniversários. Intrigadas pela coincidência, decidiram realizar o teste de DNA, que comprovou o que elas já suspeitavam: Elene e Anna não eram apenas amigas, mas sim irmãs gêmeas.

Tráfico de bebês

A história das gêmeas revela um capítulo obscuro do passado da Geórgia. Entre os anos 1950 e 2006, um esquema de tráfico de bebês operava no país, separando crianças de suas mães logo após o nascimento. As mulheres eram informadas de que seus filhos haviam morrido, enquanto os bebês eram roubados e vendidos para outras famílias com certidões de nascimento falsificadas.

A jornalista Tamuna Museridze, que investigou o caso, estima que cerca de 120 mil crianças foram vítimas desse esquema cruel, que envolvia maternidades, berçários e agências de adoção.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)