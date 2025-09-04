Capa Jornal Amazônia
Irlanda intensifica deportações e envia 42 brasileiros de volta ao país; 15 cumpriam pena de prisão

Governo afirma que medida ajuda a liberar espaço nas prisões superlotadas; mais de 2.700 ordens de retirada foram emitidas em 2025

Hannah Franco
fonte

Por que a Irlanda está deportando brasileiros? Governo já mandou 42 embora em 2025 (Pexels)

A Irlanda deportou 42 brasileiros entre junho e agosto de 2025, segundo informou o ministro da Justiça irlandês, Jim O'Callaghan. Desse total, 15 estavam presos e foram repatriados ao Brasil por já estarem próximos do fim da pena.

A medida, segundo o governo, faz parte de uma estratégia para reduzir a superlotação nas prisões do país europeu e tem gerado repercussão entre comunidades de imigrantes.

Por que brasileiros estão sendo deportados?

Todos os brasileiros deportados estavam em situação irregular na Irlanda, segundo o ministro. Alguns estavam detidos, enquanto outros viviam no país mesmo após a negativa de pedidos de asilo ou vencimento de vistos.

"Muitos estavam no fim da pena e foram devolvidos por esse motivo. Isso também ajuda a liberar espaço nas prisões", disse O'Callaghan em entrevista à rádio pública RTÉ.

A ação, segundo ele, não inclui condenados por crimes graves ou que ainda estejam cumprindo grande parte da sentença. A preferência é por deportar estrangeiros em fase final de cumprimento de pena, desde que haja acordo com o país de origem.

Como as deportações estão sendo feitas?

As deportações estão ocorrendo em voos comerciais, de acordo com o ministro. A opção evita o alto custo de fretar aviões exclusivos e facilita a logística.

Além dos brasileiros, a Irlanda realizou outras operações de repatriação coletiva em 2025. Em junho, 35 pessoas foram enviadas de volta à Nigéria, incluindo cinco crianças. Em fevereiro, 32 cidadãos da Geórgia também foram deportados em voo fretado.

Dados do Departamento de Justiça da Irlanda mostram que, de janeiro a agosto de 2025, foram emitidas 2.713 ordens de deportação — quase o dobro do mesmo período em 2023 (1.285).

Dessas, 1.386 pessoas já deixaram o país em 2025, seja por deportações forçadas ou por retornos voluntários. “Se as ordens de retirada não forem cumpridas, o sistema de asilo perde o sentido”, declarou O'Callaghan em fevereiro, após a operação que envolveu cidadãos georgianos.

Sistema prisional irlandês vive superlotação

A Irlanda enfrenta atualmente uma crise de superlotação no sistema prisional. Segundo o próprio governo, as unidades estão operando acima do limite, com celas lotadas e dificuldade de manter presos em condições mínimas.

Diante disso, a política de deportações ganhou força. "Estamos falando de pessoas que não têm autorização legal para permanecer aqui. É preferível que cumpram a parte final da sentença em seus países de origem", reforçou o ministro.

Não há detalhes oficiais sobre o destino dos brasileiros deportados no Brasil, mas, segundo autoridades migratórias, todos foram enviados ao país em voos comerciais acompanhados por escoltas, especialmente no caso de ex-detentos.

Os repatriados não podem retornar à Irlanda por tempo determinado e, em alguns casos, podem ficar impedidos de entrar em outros países do Espaço Schengen.

.
