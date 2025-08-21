Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Imigrantes brasileiros ilegais em Portugal podem ser expulsos a partir desta quinta-feira

Nova força entra em vigor em meio a pacote de medidas mais rígidas sobre imigração; brasileiros são o maior grupo no país

Estadão Conteúdo
fonte

Brasileiros são o maior grupo de estrangeiros em Portugal: em 2023 eram 513 mil, ante 111 mil em 2018 (Reprodução)

Entra em vigor nesta quinta-feira (21), em Portugal, a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (Unef), conhecida como “Polícia de Estrangeiros”. A nova força de segurança terá como atribuições fiscalizar a permanência de cidadãos estrangeiros e atuar no controle de fronteiras.

Segundo a imprensa portuguesa, cerca de 1.200 policiais especializados em controle migratório estarão posicionados em aeroportos a partir de hoje.

A Unef será responsável por instruir e executar processos de afastamento coercivo, expulsão, readmissão e retorno voluntário de cidadãos de fora do país, especialmente por via aérea. Embora a lei abranja todos os estrangeiros, a medida tem como alvo imigrantes em situação irregular ou envolvidos em crimes cometidos em território português.

VEJA MAIS

image Portugal deixa de publicar concessão de igualdade de direitos e deveres a brasileiros
Suspensão dessas emissões acontece em um contexto em que Portugal tem endurecido as regras para imigrantes no país

image Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B
Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal

Brasileiros no foco

Os brasileiros formam o maior grupo de estrangeiros em Portugal, e o número vem crescendo nos últimos anos. Dados oficiais de 2023 apontam 513 mil brasileiros vivendo no país, contra 111 mil em 2018.

A advogada de imigração Tabatha Walazak avalia que a fiscalização sobre cidadãos estrangeiros tende a aumentar. “Quem não tem documentação regularizada para estar em território português está apreensivo”, afirma.

Ela lembra que há milhares de estrangeiros que já deram entrada em pedidos de regularização, mas ainda aguardam resposta das autoridades, alvo de críticas pela demora em agendar vistos e permissões de residência. “A realidade é que, enquanto não tem autorização de residência, as pessoas estão completamente vulneráveis. Sempre existirá a possibilidade de eventual ordem de expulsão”, alerta.

Nesses casos, é possível tentar reverter a situação por meio da Justiça, mediante comprovação de pedido formal de regularização pendente.

Recomendações a imigrantes

O advogado Magalhães Neto, que também atua em Portugal, afirma que ainda é cedo para avaliar os impactos práticos da Unef, mas recomenda cautela. “O que eu oriento é a andarem com toda a documentação da vida civil daqui. Se [o estrangeiro] está aguardando a documentação, ter em mãos os comprovantes, como o requerimento da ação, pedido de agrupamento familiar, o NIF [Número de Identificação Fiscal] e o NIS [Número de Identificação da Segurança Social]”, diz.

Para ele, a nova força pode gerar insegurança entre os imigrantes. “Eu não diria que as pessoas devem temer, mas, obviamente, pode deixar uma sensação de aflição por não saber o que esperar e como é que vão agir”, completa.

Pacote anti-imigração

A criação da Unef ocorreu após o Parlamento português aprovar, em julho, um pacote com medidas mais rígidas sobre imigração. Além da nova força policial, o projeto previa a criação de um visto específico para trabalho qualificado e a limitação do direito de reagrupamento familiar.

Esses pontos, porém, foram considerados inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional, após consulta feita pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. O texto agora retorna ao Parlamento, onde deverá ser ajustado antes de nova análise presidencial.

O endurecimento das regras se soma a anúncios feitos em junho pelo governo, que informou que 34 mil imigrantes seriam notificados a deixar Portugal. Entre eles, 5 mil brasileiros que tiveram pedidos de residência por manifestação de interesse negados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PORTUGAL/PACOTE ANTI-IMIGRAÇÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

estados unidos

Texas aprova mudança nos distritos eleitorais que deve beneficiar Trump em 2026

Presidente americano fez pressão pela aprovação da proposta

21.08.25 7h28

Furacão Erin ganha força à medida que se aproxima da costa leste dos EUA

20.08.25 21h38

eita!

Walmart recolhe camarões vendidos nos EUA por suspeita de contaminação com Césio-137

Segundo a FDA, os produtos poderiam representar uma "potencial preocupação de saúde"

20.08.25 18h13

Eita!

Camarões com risco de contaminação radioativa são interceptados; saiba onde

FDA emite alerta preventivo sobre produtos distribuídos pelo Walmart em 13 estados. Lotes continham Césio-137, material que pode causar danos ao DNA celular

20.08.25 17h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

INÉDITO

Existe cirurgia para depressão crônica? Colombiana é a primeira a passar por procedimento inédito

Procedimento inovador implantou quatro eletrodos no cérebro de Lorena Rodríguez, 34, para tratar depressão resistente. Cirurgia foi realizada na Colômbia e é a primeira do tipo no mundo

14.08.25 19h17

OBJETO ESQUECIDO?

Homem vai ao hospital com dor no peito e médico encontra faca no raio-x; entenda a história

Paciente da Tanzânia viveu quase uma década com lâmina no corpo sem saber; caso surpreendeu médicos

14.08.25 20h05

Ameaças

Maduro anuncia mobilização de 4,5 milhões de milicianos ante “ameaças” dos EUA

Líder venezuelano reage a sanções e operações militares dos EUA convocando milícias camponesas e operárias para reforçar a defesa do país

19.08.25 8h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda