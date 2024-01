Irã revisa para 84 total de mortos em ataque perto do túmulo do general Qassem Soleimani

O Irã revisou para 84 o total de mortos durante o ataque perto do túmulo do general Qassem Soleimani, nesta quinta-feira (4), quando uma multidão fazia uma homenagem pelo quarto aniversário de sua morte. No último balanço, a imprensa estatal iraniana informou que o atentado tinha deixado 95 mortos e 181 feridos.

No novo balanço, o chefe dos serviços de emergência do país, Jafar Miadfar, afirmou, nesta quinta-feira, que há 84 mortes confirmadas, e 284 feridos, dos quais 195 permanecem hospitalizados.

O que aconteceu

Duas explosões com intervalo de 15 minutos foram registradas perto da mesquita Saheb al Zaman, em Kerman, onde está o túmulo de Qassem Soleimani. O general era responsável pelas operações militares iranianas no Oriente Médio e considerado uma das pessoas mais influentes no Irã. Ele foi morto no Iraque em 3 de janeiro de 2020, em uma operação realizada pelos Estados Unidos.