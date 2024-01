Sobe para mais de 100 o número de mortos no Irã durante homenagem a general morto pelos EUA

Já chega a 103 o número de mortes confirmadas após a dupla explosão no Irã próximo ao túmulo do general Qasem Soleimani, durante uma homenagem pelos quatro anos de sua morte. Uma multidão foi atingida pelas explosões e pelo menos 170 pessoas ficaram feridas, nesta quarta-feira (3).

As bombas foram posicionadas perto da mesquita Saheb al Zaman, onde se encontra o túmulo de Soleimani, na cidade de Kerman, no sul do país. Vice-governador da província de Kerman, Rahman Jalali classificou o ataque como "um atentado terrorista".

Kerman, no Irã, nesta quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 (MAHDI KARBAKHSH RAVARI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

"Os autores (...) aparentemente detonaram as bombas por controle remoto", informou a agência de notícias iraniana Tasnim. Até o momento, nenhum grupo reivindicou o ataque.

Soleimani foi assassinado aos 62 anos em um ataque em 2020 realizado com um drone americano, nos arredores do aeroporto de Bagdá, em uma operação ordenada pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Encarregado das operações estrangeiras dos Guardiães da Revolução - o Exército ideológico do país - o general era uma das pessoas mais influentes do Irã e foi o arquiteto das operações militares iranianas no Oriente Médio.

Após sua morte, o aiatolá Ali Khamenei, guia supremo do Irã, decretou três dias de luto nacional.