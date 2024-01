Explosões matam mais de 70 pessoas em procissão no Irã para túmulo de general morto pelos EUA

Pelo menos 73 pessoas morreram e outras 170 ficaram feridas em uma dupla explosão no Irã, perto de túmulo do general Qassem Soleimani, morto por um ataque com drone dos Estados Unidos em 2020. As vítimas participavam de uma procissão em homenagem ao militar, nos quatro anos de sua morte, completados nesta quarta-feira (3). Soleimani era uma das pessoas mais influentes no Irã, encarregado das operações estrangeiras dos Guardiães da Revolução - o Exército ideológico do país, e morreu durante um ataque à casa onde vivia, em Bagdá, no Iraque, em uma operação ordenada pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O túmulo de Qassem Soleimani fica localizado em uma mesquita na cidade de Kerman (sul). "É um atentado terrorista", disse a televisão pública iraniana após as explosões desta quarta-feira (3), citando Rahman Jalali, vice-governador da província de Kerman, no sul do Irã.

Segundo a imprensa local, os ataques ocorreram em uma rua a caminho do cemitério onde o corpo de Soleimani está enterrado, na cidade de Kerman, na região central do país. Até o momento, nenhum grupo reivindicou o ataque.