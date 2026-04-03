Irã pede que população ajude a encontrar piloto de caça americano derrubado no país

O Exército do Irã iniciou uma operação de busca pelo piloto de um caça americano atingido por um sistema de defesa aérea, informou nesta sexta-feira (3) a agência de notícias iraniana Fars.

"As forças militares lançaram uma operação de busca para encontrar o piloto do caça americano que foi atingido hoje" (sexta-feira), anunciou a Fars.

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Questionado pela AFP, o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) não respondeu até o momento sobre o incidente.

Uma emissora de televisão local exibiu imagens do que, afirmou, seriam os destroços de um caça americano abatido. O canal informou que a aeronave foi atingida no centro do Irã e que poderia ter caído na província de Kohgiluyeh e Boyer Ahmad, segundo um comunicado da polícia.

A nota pede aos moradores da região que se unam às operações de busca do piloto ou pilotos, oferecendo uma recompensa pela captura. Se a informação for confirmada, este seria o primeiro caça americano derrubado em território iraniano desde que Estados Unidos e Israel iniciaram o ataque contra a República Islâmica em 28 de fevereiro.