Irã executa homem acusado de espionagem para Israel

O Irã informou nesta segunda-feira, 29, ter executado por enforcamento um homem acusado de colaborar com o serviço secreto de Israel. Bahman Choobiasl trabalhava em "projetos sensíveis de telecomunicações" e repassava informações sobre a importação de equipamentos eletrônicos para os israelenses, segundo a imprensa oficial do Poder Judiciário iraniano.

O Irã já executou ao menos nove pessoas acusadas de espionagem desde junho, quando travou uma guerra com Israel. Ataques aéreos mataram cerca de 1,1 mil pessoas no território iraniano.

Segundo estimativas do grupo Direitos Humanos Irã, com sede em Oslo, e do Centro para os Direitos Humanos no Irã Abdorrahman Boroumand, sediado em Washington, mais de mil pessoas foram executadas no país em 2025. Fonte: Associated Press.