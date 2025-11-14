Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Rússia diz que não planeja atacar países da Otan ainda que siga reforçando defesa

Estadão Conteúdo

Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou nesta sexta-feira que Moscou não planeja atacar países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), rebatendo declarações recentes de autoridades militares europeias sobre um suposto risco iminente. "Da nossa parte, já estamos cansados de repetir, mas continuaremos dizendo sempre, que não temos planos de atacar países da Otan", disse.

Apesar disso, destacou que o país seguirá adotando medidas defensivas. "Mas todas as medidas necessárias para garantir nossa segurança, diante da ampliação dos contingentes da aliança perto das fronteiras russas, já estão sendo tomadas", afirmou.

A porta-voz também foi questionada sobre o estado das relações com Washington e possíveis novos contatos entre o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Ela reiterou que Lavrov já tratou do tema em entrevista recente e que Moscou percebe vontade do governo americano em retomar o diálogo, embora "ele não avance tão rapidamente quanto gostaríamos".

Segundo a representante do Ministério russo, desde o encontro em Anchorage, no Alasca, entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin e a chamada telefônica subsequente, não houve novas conversas entre os dois, mas existe entendimento sobre a necessidade de contatos regulares, sobretudo para discutir a guerra na Ucrânia e a agenda bilateral.

A diplomata reforçou ainda que a Rússia segue disposta a realizar uma segunda cúpula russo-americana em Budapeste, desde que o encontro se baseie em resultados "bem trabalhados" da reunião no Alasca.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA/UCRÂINA/GUERRA//ATAQUE/PAÍSES/OTAN
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Ucrânia diz ter atacado refinaria de petróleo russa

Ucrânia costuma lançar ataques com mísseis e drones dentro da Rússia

16.11.25 7h13

Ex-associado de Zelenski é acusado em escândalo de corrupção

15.11.25 20h12

MUNDO

Filho de paraense tem dedos decepados em escola de Portugal

O menino de 9 anos sofreu outras agressões por parte de colegas, que foram minimizadas pela escola, segundo a mãe

15.11.25 18h43

Trump concede perdão a manifestante de 6/1 por crime de arma e mulher condenada por ameaçar FBI

15.11.25 18h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

Mundo

Vídeo: avião militar se desintegra, pega fogo no ar, cai e mata 20 a bordo

Imagens mostram aeronave se desintegrando, mas as causas ainda são desconhecidas

11.11.25 15h33

TRAGÉDIA

Ponte de 758 metros desaba meses após ser inaugurada na China

A estrutura já havia apresentando rachaduras por conta de uma forte atividade sísmica na região

11.11.25 16h07

MUNDO

Quem é o governador da Califórnia e como ele é visto como adversário de Trump?

O político criticou a ausência do país norte-americano durante a 30ª Conferência das Partes (COP30), que está ocorrendo em Belém

11.11.25 9h13

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda