Rússia diz que não planeja atacar países da Otan ainda que siga reforçando defesa

Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou nesta sexta-feira que Moscou não planeja atacar países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), rebatendo declarações recentes de autoridades militares europeias sobre um suposto risco iminente. "Da nossa parte, já estamos cansados de repetir, mas continuaremos dizendo sempre, que não temos planos de atacar países da Otan", disse.

Apesar disso, destacou que o país seguirá adotando medidas defensivas. "Mas todas as medidas necessárias para garantir nossa segurança, diante da ampliação dos contingentes da aliança perto das fronteiras russas, já estão sendo tomadas", afirmou.

A porta-voz também foi questionada sobre o estado das relações com Washington e possíveis novos contatos entre o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Ela reiterou que Lavrov já tratou do tema em entrevista recente e que Moscou percebe vontade do governo americano em retomar o diálogo, embora "ele não avance tão rapidamente quanto gostaríamos".

Segundo a representante do Ministério russo, desde o encontro em Anchorage, no Alasca, entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin e a chamada telefônica subsequente, não houve novas conversas entre os dois, mas existe entendimento sobre a necessidade de contatos regulares, sobretudo para discutir a guerra na Ucrânia e a agenda bilateral.

A diplomata reforçou ainda que a Rússia segue disposta a realizar uma segunda cúpula russo-americana em Budapeste, desde que o encontro se baseie em resultados "bem trabalhados" da reunião no Alasca.