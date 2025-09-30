Irã enforca homem acusado de ser espião a serviço de Israel

O Irã anunciou na segunda-feira, 29, que enforcou um homem acusado de espionagem a favor de Israel, o mais recente de uma onda de execuções realizadas por Teerã, a maior em décadas.

O Irã identificou o executado como Bahman Choobiasl. Seu caso não foi imediatamente divulgado pela mídia iraniana nem por ativistas que monitoram a pena de morte na República Islâmica.

A execução ocorreu no momento em que o Irã prometeu enfrentar seus inimigos após a ONU ter reimposto sanções a Teerã por causa de seu programa nuclear neste final de semana. A União Europeia seguiu o exemplo na segunda-feira, impondo sanções semelhantes ao Irã.

O Irã acusou Choobiasl de se reunir com funcionários da agência de espionagem israelense Mossad, chamando-o de espião "mais confiável" da agência. A agência de notícias iraniana Mizan, porta-voz oficial do Judiciário, disse que Choobiasl trabalhava em "projetos sensíveis de telecomunicações" e informava sobre as "rotas de importação de dispositivos eletrônicos".

O Irã é conhecido por ter enforcado nove pessoas por espionagem desde em junho. Israel travou uma guerra aérea com o Irã, matando cerca de 1.100 pessoas, incluindo muitos comandantes militares. O Irã lançou uma série de mísseis contra Israel em resposta.

No início deste mês, o Irã executou Babak Shahbazi, que alegou ter espionado para Israel. Ativistas contestaram isso, dizendo que Shahbazi foi torturado até confessar falsamente depois de escrever uma carta ao presidente ucraniano Volodmir Zelenski oferecendo-se para lutar por Kiev.

Protestos e prisioneiros executados

O Irã realiza regularmente julgamentos a portas fechadas de pessoas acusadas de espionagem, com os suspeitos muitas vezes sem acesso às provas contra eles.

O Irã enfrentou vários protestos em todo o país nos últimos anos, alimentados pela raiva em relação à economia, pelas reivindicações pelos direitos das mulheres e pelos apelos para que a teocracia do país mude.

Em resposta a esses protestos e à guerra de junho, o Irã tem executado prisioneiros a um ritmo nunca visto desde 1988, quando executou milhares no final da guerra Irã-Iraque.

O grupo Iran Human Rights, com sede em Oslo, e o Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran, com sede em Washington, estimam que o número de pessoas executadas em 2025 seja superior a 1.000, observando que o número pode ser maior, pois o Irã não divulga cada execução.

Especialistas independentes em direitos humanos das Nações Unidas também criticaram as execuções do Irã na segunda-feira. "A escala das execuções no Irã é impressionante e representa uma grave violação do direito à vida", afirmaram os especialistas. "Com uma média de mais de nove enforcamentos por dia nas últimas semanas, o Irã parece estar realizando execuções em escala industrial que desafiam todos os padrões aceitos de proteção dos direitos humanos."

