Irã diz que não deixará EUA determinarem 'momento da paz e da guerra' e que Ormuz segue fechado

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, declarou que Teerã não permitirá que os Estados Unidos "determinem o momento da paz e da guerra". Ele afirmou que, após cinco meses de conflito, os americanos estão "presos no pântano que eles mesmos criaram".
Baghaei ressaltou que o Irã defenderá seus interesses sempre que necessário. Ele também indicou que a diplomacia será utilizada quando houver a necessidade, conforme declaração em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 27.
O representante iraniano ainda comentou a participação de países da região na agressão contra o Irã. Ele alertou que esta colaboração "não pode ser ignorada", expressando esperança de que esses países não continuem a cooperar com os EUA em ações contra o país.
Trégua nos Ataques e Cenário Regional
As declarações de Baghaei acontecem em meio a uma trégua nos ataques entre Teerã e Washington. Não foram registrados ataques dos EUA neste fim de semana, após 13 dias consecutivos de intensos bombardeios no Estreito de Ormuz. Um alto funcionário iraniano disse que o país interromperá as ofensivas enquanto os EUA mantiverem a pausa.
Sobre o Estreito de Ormuz, Baghaei confirmou que as negociações entre Irã e Omã sobre a gestão da importante rota marítima têm sido positivas e continuarão, sem fornecer detalhes adicionais. Ele reiterou que a situação em Ormuz não mudou, e o estreito permanece fechado.