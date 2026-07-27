Irã diz que não deixará EUA determinarem 'momento da paz e da guerra' e que Ormuz segue fechado

O representante iraniano também comentou a participação de países da região na agressão contra o Irã

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, declarou que Teerã não permitirá que os Estados Unidos "determinem o momento da paz e da guerra". Ele afirmou que, após cinco meses de conflito, os americanos estão "presos no pântano que eles mesmos criaram".

Baghaei ressaltou que o Irã defenderá seus interesses sempre que necessário. Ele também indicou que a diplomacia será utilizada quando houver a necessidade, conforme declaração em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 27.

O representante iraniano ainda comentou a participação de países da região na agressão contra o Irã. Ele alertou que esta colaboração "não pode ser ignorada", expressando esperança de que esses países não continuem a cooperar com os EUA em ações contra o país.

Trégua nos Ataques e Cenário Regional

As declarações de Baghaei acontecem em meio a uma trégua nos ataques entre Teerã e Washington. Não foram registrados ataques dos EUA neste fim de semana, após 13 dias consecutivos de intensos bombardeios no Estreito de Ormuz. Um alto funcionário iraniano disse que o país interromperá as ofensivas enquanto os EUA mantiverem a pausa.