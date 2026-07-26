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Partido de Keiko Fujimori vence eleição para presidência do Senado no Peru antes da posse

Estadão Conteúdo

26 de julho de 2026 às 20:52

O partido Força Popular, liderado pela presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori, venceu neste domingo, 26, a eleição para a presidência do Senado em aliança com outra legenda conservadora, abrindo caminho para o próximo governo.

Miguel Torres foi eleito presidente do Senado com 30 votos, de um total de 60 senadores, em aliança com o partido de direita Renovação Popular, cujo integrante Alejandro Muñante foi eleito primeiro vice-presidente.

Após restabelecer o sistema bicameral pela primeira vez em mais de três décadas, o Congresso peruano está definindo sua liderança dois dias antes da posse presidencial de Fujimori, marcada para 28 de julho, para o mandato de 2026 a 2031.

A liderança da Câmara dos Deputados, composta por 130 parlamentares, será eleita nas próximas horas.

Durante a cerimônia de posse, Torres afirmou que o objetivo é ter um Estado "mais prudente" e recuperar a confiança dos cidadãos.

O novo Congresso bicameral enfrenta o desafio de superar a crise de governabilidade que persiste no país andino e que levou oito presidentes a ocuparem o cargo na última década. Nenhuma força política detém maioria.

Torres, advogado e político que teve carreira legislativa entre 2016 e 2020, presidirá o Senado por um ano. Ele também é o segundo vice-presidente eleito do Peru, tendo sido eleito nas recentes eleições ao lado de Fujimori e do primeiro vice-presidente, Luis Galarreta.

O Congresso peruano iniciará oficialmente sua sessão legislativa anual na próxima segunda-feira.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

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