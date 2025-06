Irã diz que ativará terceira instalação de enriquecimento nuclear

O Irã disse que construiu e ativará uma terceira instalação de enriquecimento nuclear, aumentando as tensões com a Organização das Nações Unidas (ONU) na quinta-feira, logo após a agência de vigilância atômica do organismo multilateral censurar o Irã por não cumprir as obrigações de não proliferação destinadas a impedi-lo de desenvolver uma arma nuclear.

"A República Islâmica do Irã não tem escolha a não ser responder a esta resolução política", disseram o Ministério das Relações Exteriores iraniano e a Organização de Energia Atômica em uma declaração conjunta.

A censura da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), a primeira em 20 anos sobre a não conformidade iraniana, pode dar início a um esforço para restabelecer as sanções ao Irã ainda este ano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia alertado que Israel ou os Estados Unidos poderiam lançar ataques aéreos contra instalações nucleares iranianas se os negociadores não chegassem a um acordo sobre o rápido avanço do programa nuclear iraniano. Uma sexta rodada de negociações entre Irã e EUA está marcada para começar domingo em Omã, e, com o aumento das tensões, alguns funcionários do governo americano considerados não essenciais começaram a deixar a região do Golfo .

Trump disse na quinta-feira que ainda está insistindo para que o Irã negocie um acordo, mas que está preocupado que um conflito amplo possa ocorrer no Oriente Médio se isso não acontecer.

"Não quero dizer iminente, mas parece que é algo que pode muito bem acontecer", disse Trump em resposta à pergunta de um repórter sobre um possível ataque israelense. "Veja, é muito simples, nada complicado. O Irã não pode ter uma arma nuclear."

Dezenove países no conselho de governadores da AIEA votaram a favor da resolução de censura ao Irã, de acordo com diplomatas que falaram sob condição de anonimato para descrever o resultado da votação a portas fechadas.

A resolução foi apresentada pela França, Reino Unido, Alemanha e EUA. Rússia, China e Burkina Faso se opuseram, enquanto 11 se abstiveram e dois não votaram.

A resolução pede que o Irã forneça respostas "sem demora" dentro do contexto da longa investigação sobre vestígios de urânio encontrados em vários locais.