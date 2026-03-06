Irã: conselho se reúne para planejar assembleia que escolherá novo líder supremo

O Conselho de Liderança do Irã se reuniu nesta sexta-feira (6) para debater os procedimentos da Assembleia de Especialistas, encarregada de eleger o próximo líder supremo do país.

A televisão estatal iraniana divulgou a informação, destacando a importância da reunião para a transição política.

O encontro visa estabelecer as diretrizes para a realização da Assembleia, que terá a responsabilidade de escolher o futuro chefe de Estado iraniano.

Composição do Conselho e o processo de sucessão

Entre os membros que compõem o Conselho de Liderança estão o presidente Masoud Pezeshkian, o chefe do Poder Judiciário, Gholam Hossein Mohseni Ejehi, e o clérigo Ali Reza Arafi.

Até o momento, não foi estabelecido um prazo para a conclusão do processo de seleção do novo líder supremo. A informação foi divulgada pela Associated Press.