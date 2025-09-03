Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Irã aumentou estoque de urânio quase em nível de arma antes de ataque de Israel, diz AIEA

Estadão Conteúdo

O Irã ampliou seu estoque de urânio enriquecido a níveis próximos ao de armamento pouco antes do ataque militar israelense de 13 de junho, segundo relatório confidencial da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) visto pela Associate Press.

Em 13 de junho, Teerã acumulava 440,9 quilos de urânio enriquecido em até 60%, 32,3 quilos a mais que em maio. Esse material está a um passo técnico dos 90% exigidos para nível de arma. A AIEA lembra que cerca de 42 quilos enriquecidos a 60% já seriam suficientes para produzir uma bomba atômica se elevados a 90%.

O documento afirmou que o Irã e a AIEA não chegaram a um acordo sobre a retomada de inspeções em locais bombardeados por Israel e EUA em junho. Israel declarou que mirou instalações nucleares e militares para impedir o desenvolvimento de armas atômicas. O Irã, por sua vez, insiste que o programa é pacífico.

Em 22 de junho, os EUA lançaram bombas antibunker contra instalações nucleares. Poucos dias depois, o presidente Masoud Pezeshkian sancionou lei suspendendo toda cooperação com a AIEA. Desde então, apenas a usina de Bushehr, operada com assistência russa, recebeu inspetores.

O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, disse que "as modalidades técnicas para permitir a plena retomada das inspeções da Agência devem ser concluídas sem demora". O órgão considerou a decisão iraniana de cortar cooperação "profundamente lamentável".

Até 13 de junho, o estoque total de urânio enriquecido do Irã era de 9.874,9 quilos, 627,3 a mais que em maio. Desde então, a AIEA não conseguiu verificar as informações fornecidas pelo país, o que chamou de "uma questão de séria preocupação". Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IRÃ

PROGRAMA NUCLEAR

URÂNIO

ESTOQUES

AIEA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

'menosprezados'

Trump diz que Xi Jinping deveria ter mecionado os EUA em discurso

A China realizou um desfile para celebrar o 80º aniversário do fim da guerra

03.09.25 13h48

XENOFOBIA

VÍDEO: Português oferece 500 euros por ‘cabeça de brasileiro' em Portugal e gera revolta

A Legislação portuguesa pune o crime de discriminação. O artigo 240 do Código Penal do país prevê pena de prisão de seis meses a cinco anos de detenção

03.09.25 10h57

Chicago, Baltimore e Nova Orleans podem precisar de ajuda da Guarda Nacional, diz secretário

03.09.25 10h48

Ataque

Ministro de Maduro acusa EUA de usar IA em vídeo sobre ataque a barco venezuelano

Donald Trump, anunciou o ataque nesta terça-feira em uma coletiva de imprensa na Casa Branca.

03.09.25 9h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Quem é o milionário acusado de roubar boné de criança durante torneio de tênis US Open?

CEO polonês justificou roubo de boné em jogo e disse que "a vida é assim"

01.09.25 9h24

INTERNACIONAL

Maduro aparece de farda e se diz pronto para se defender dos EUA

Navios de guerra dos EUA começaram a chegar próximo da costa venezuelana

30.08.25 7h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda