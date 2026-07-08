Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Irã ameaça fechar o estreito de Hormuz após novos ataques dos EUA

Autoridades do Irã afirmaram que bloquearão a passagem marítima e promete retaliar caso volte a ser alvo de ofensivas americanas.

O Liberal
fonte

Navio-tanque atravessa o Estreito de Ormuz. (Hamad I Mohammed / REUTERS)

O governo do Irã ameaçou nesta quarta-feira (8) fechar novamente o Estreito de Estreito de Hormuz caso o país sofra novos ataques dos Estados Unidos. A declaração foi feita por uma autoridade de segurança iraniana à emissora estatal Press TV, horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump afirmar que o acordo de paz em negociação com Teerã "acabou".

Segundo a autoridade, a recente ofensiva americana reforçou a decisão do Irã de responder a eventuais ataques. O governo iraniano afirmou que, se houver uma nova ação militar, fechará completamente o Estreito de Hormuz ao tráfego marítimo e responderá com ataques na proporção de pelo menos dois alvos inimigos para cada alvo iraniano atingido, conforme informações da Folha de São Paulo.

Ainda de acordo com a autoridade, o Irã não fará distinção entre os Estados Unidos e seus aliados na região. Também afirmou que Trump poderá perder tanto a possibilidade de um acordo quanto o acesso ao Estreito de Hormuz caso mantenha a escalada do conflito.

Após declarar o fim das negociações, Trump afirmou que poderá ordenar novos bombardeios contra o Irã ainda nesta quarta-feira, embora tenha dito posteriormente que não espera uma nova guerra em larga escala. O presidente americano também afirmou que continua aberto ao diálogo com representantes iranianos.

Na terça-feira (7), os Estados Unidos realizaram ataques contra bases militares e instalações na província de Hormozgan, no sul do Irã. Em resposta, a Guarda Revolucionária iraniana lançou mísseis e drones contra 85 alvos militares americanos no Bahrein e no Kuwait.

O Estreito de Hormuz é uma das principais rotas marítimas do comércio global de petróleo. Cerca de 20% da produção mundial transportada por via marítima passa pela região, incluindo exportações de países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Iraque.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

estados unidos

irã

estreito de hormuz
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Guerra

Trump ameaça ampliar ofensiva contra Irã e diz que ataque desta noite pode ser "um dos grandes"

Presidente também advertiu que Washington poderá atingir alvos de alto escalão do regime iraniano

08.07.26 11h07

Guerra

Trump diz que EUA provavelmente voltarão a atacar Irã hoje e minimiza esperança sobre acordo

Presidente americano voltou a acusar o Irã de descumprir o cessar-fogo diariamente

08.07.26 10h47

PRESIDENTE DOS EUA

Trump critica Otan por resistir à pressão sobre Groenlândia e por não apoiar guerra no Irã

Os membros europeus da Otan, além do Canadá, têm se mobilizado para atender às metas mais altas de gastos com defesa defendidas por Trump, enquanto os EUA reduzem o número de tropas na Europa e cobram que o continente assuma mais responsabilidade por sua própria segurança

08.07.26 9h11

UNIÃO EUROPEIA

UE espera que EUA cumpram acordo comercial após ameaça de Trump à Espanha

Em Ancara, onde participa da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Trump classificou Madri como um "parceiro terrível" da aliança ao criticar países que, segundo ele, não apoiaram a guerra contra o Irã

08.07.26 8h41

MAIS LIDAS EM MUNDO

TAILÂNDIA

Imagens fortes! Criança de 11 anos atropela procissão budista e mata oito monges; veja o vídeo!

Menino teria saído de casa com a caminhonete da família sem autorização; outras dez pessoas ficaram feridas durante a peregrinação religiosa

02.07.26 8h21

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ABSURDO

Policiais são presos por furtar dinheiro de vítimas de terremotos na Venezuela

Casos de desvio de conduta em meio à tragédia foram registrados em La Guaira, uma das regiões mais afetadas pelos tremores

01.07.26 13h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda