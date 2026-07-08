Irã ameaça fechar o estreito de Hormuz após novos ataques dos EUA

O governo do Irã ameaçou nesta quarta-feira (8) fechar novamente o Estreito de Estreito de Hormuz caso o país sofra novos ataques dos Estados Unidos. A declaração foi feita por uma autoridade de segurança iraniana à emissora estatal Press TV, horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump afirmar que o acordo de paz em negociação com Teerã "acabou".

Segundo a autoridade, a recente ofensiva americana reforçou a decisão do Irã de responder a eventuais ataques. O governo iraniano afirmou que, se houver uma nova ação militar, fechará completamente o Estreito de Hormuz ao tráfego marítimo e responderá com ataques na proporção de pelo menos dois alvos inimigos para cada alvo iraniano atingido, conforme informações da Folha de São Paulo.

Ainda de acordo com a autoridade, o Irã não fará distinção entre os Estados Unidos e seus aliados na região. Também afirmou que Trump poderá perder tanto a possibilidade de um acordo quanto o acesso ao Estreito de Hormuz caso mantenha a escalada do conflito.

Após declarar o fim das negociações, Trump afirmou que poderá ordenar novos bombardeios contra o Irã ainda nesta quarta-feira, embora tenha dito posteriormente que não espera uma nova guerra em larga escala. O presidente americano também afirmou que continua aberto ao diálogo com representantes iranianos.

Na terça-feira (7), os Estados Unidos realizaram ataques contra bases militares e instalações na província de Hormozgan, no sul do Irã. Em resposta, a Guarda Revolucionária iraniana lançou mísseis e drones contra 85 alvos militares americanos no Bahrein e no Kuwait.

O Estreito de Hormuz é uma das principais rotas marítimas do comércio global de petróleo. Cerca de 20% da produção mundial transportada por via marítima passa pela região, incluindo exportações de países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Iraque.