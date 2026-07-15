Irã alerta que Estreito de Ormuz permanecerá fechado por causa de 'agressões' dos EUA

O país declarou que "o fechamento fará com que as exportações de petróleo e gás da região sejam para todos ou para ninguém"

Esta imagem, capturada da televisão estatal iraniana e transmitida em 28 de fevereiro de 2026, mostra o que, segundo a emissora, foi alvo de ataques mortais dos EUA e de Israel contra uma escola primária feminina em Minab, na província de Hormozgan, no sul do Irã, perto da rota marítima estratégica do Estreito de Ormuz. Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, gerando temores de uma guerra regional, com relatos de explosões em todo o Oriente Médio, enquanto a república islâmica retaliou com uma saraivada de mísseis ( Foto: ALEX MITA / IRIB TV / AFP )

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) alertou nesta quarta-feira (15) que o Estreito de Ormuz permanecerá fechado até que os Estados Unidos parem com os "atos de agressão" contra alvos iranianos.

"O inimigo também deve esperar o fechamento de outras rotas de exportação de petróleo e gás que servem aos interesses dos Estados Unidos e seus aliados", disse a IRGC, em comunicado enviado à mídia do país. O fechamento da rota marítima fará com que as exportações de petróleo e gás da região "sejam para todos ou para ninguém", ainda segundo a Guarda Revolucionária.

Em outras mensagens enviadas via Telegram, a IRGC afirmou ter realizado novos ataques contra instalações e equipamentos militares americanos no Kuwait, na Jordânia e no Bahrein.

No Kuwait, os alvos foram um centro de comunicações, um radar de mísseis, um complexo de defesa aérea e uma base militar americana.

Na Jordânia, hangares de caças e drones foram destruídos na base de Al-Azraq, de acordo com a IRGC. As forças armadas jordanianas afirmaram ter abatido três mísseis lançados pelo Irã.

Os alvos atingidos no Bahrein foram centros de comando, armazéns de equipamentos militares e tanques de combustível da Quinta Frota dos Estados Unidos.