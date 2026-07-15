QUA · 21 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
QUA · 21 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

ATAQUES

EUA concluem nova rodada de ataques ao Irã

O objetivo das ofensivas é reduzir a capacidade de Teerã de ameaçar o transporte marítimo comercial e as tripulações civis

Estadão Conteúdo

15 de julho de 2026 às 07:22

Esta captura de vídeo, extraída de imagens geradas por usuários postadas nas redes sociais em 28 de fevereiro de 2026 e verificada pelas equipes da AFPTV em Paris, mostra o momento de um ataque a uma base dos EUA no Bahrein. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou em 28 de fevereiro que havia atacado a Quinta Frota dos EUA no Bahrein, depois que o país do Golfo disse que a base americana havia sido atingida por um ataque de míssil, de acordo com um comunicado divulgado pela mídia local.

Esta captura de vídeo, extraída de imagens geradas por usuários postadas nas redes sociais em 28 de fevereiro de 2026 e verificada pelas equipes da AFPTV em Paris, mostra o momento de um ataque a uma base dos EUA no Bahrein. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou em 28 de fevereiro que havia atacado a Quinta Frota dos EUA no Bahrein, depois que o país do Golfo disse que a base americana havia sido atingida por um ataque de míssil, de acordo com um comunicado divulgado pela mídia local. ( Foto: - / VARIOUS SOURCES / AFP )

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou ter concluído mais uma rodada de ataques contra o Irã nesta terça-feira, 14. Dezenas de alvos militares próximos ao Estreito de Ormuz e em áreas costeiras foram atingidos, segundo o órgão. As forças americanas reiteraram que o objetivo das ofensivas é reduzir a capacidade de Teerã de ameaçar o transporte marítimo comercial e as tripulações civis.

Em nota publicada no final da noite de terça, o Centcom afirmou que caças, drones e embarcações navais americanas lançaram munições de precisão contra instalações iranianas de mísseis e drones, capacidades navais e sistemas de defesa costeira durante a ofensiva, que durou sete horas.

"Os ataques ocorreram no mesmo dia em que as forças dos EUA retomaram o bloqueio naval contra embarcações que transitam de ou para portos e áreas costeiras do Irã. As forças dos EUA permanecem vigilantes, letais e preparadas para executar operações determinadas pelo Comandante-em-Chefe", diz o comunicado.

Assuntos relacionados

EUA/IRÃ/GUERRA
ATAQUES