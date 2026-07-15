EUA concluem nova rodada de ataques ao Irã

Esta captura de vídeo, extraída de imagens geradas por usuários postadas nas redes sociais em 28 de fevereiro de 2026 e verificada pelas equipes da AFPTV em Paris, mostra o momento de um ataque a uma base dos EUA no Bahrein. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou em 28 de fevereiro que havia atacado a Quinta Frota dos EUA no Bahrein, depois que o país do Golfo disse que a base americana havia sido atingida por um ataque de míssil, de acordo com um comunicado divulgado pela mídia local. ( Foto: - / VARIOUS SOURCES / AFP )