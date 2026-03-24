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Investigação sobre acidente aéreo em Nova York vai analisar controladores e gravador de voo

Os investigadores também querem esclarecer o papel dos controladores de tráfego aéreo e se eles estavam distraídos enquanto lidavam com uma emergência noturna envolvendo outra aeronave

Estadão Conteúdo
fonte

Avião da Air Canada colidiu com um caminhão na pista de pouso (YouTube @ABCNews)

Os investigadores que analisam a colisão entre um avião da Air Canada e um caminhão dos bombeiros no Aeroporto LaGuardia, em Nova York (EUA), examinam a gravação da cabine de comando e o que ocorria na torre de controle momentos antes do acidente.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) planeja divulgar mais detalhes sobre a investigação inicial em entrevista coletiva nesta terça-feira, 24.

O avião, que transportava mais de 70 pessoas, colidiu com o caminhão durante a aterrissagem na noite de domingo, 22, matando os dois pilotos e ferindo vários passageiros. A maioria, porém, conseguiu escapar da aeronave destruída. Uma comissária de bordo, ainda presa ao assento, sobreviveu após ser arremessada para a pista.

Muitas perguntas permanecem sobre por que o caminhão atravessava a pista enquanto o avião pousava e por que não parou, apesar dos avisos de última hora da torre de controle.

Os investigadores também querem esclarecer o papel dos controladores de tráfego aéreo e se eles estavam distraídos enquanto lidavam com uma emergência noturna envolvendo outra aeronave.

O acidente ocorreu em meio à crescente frustração com as viagens aéreas nos EUA, causada por longas filas de segurança devido à paralisação do governo, tempestades de inverno e aumento dos custos.

Embora os voos tenham sido retomados na segunda-feira em LaGuardia - o terceiro aeroporto mais movimentado da região de Nova York -, a pista onde ocorreu a colisão seguia fechada, e muitos voos enfrentavam atrasos de várias horas nesta terça-feira.

Os destroços permanecem na pista, que deve continuar interditada por vários dias durante a investigação, segundo a presidente do NTSB, Jennifer Homendy.

Os investigadores precisam examinar minuciosamente uma grande quantidade de destroços, disse ela.

As autoridades recuperaram a cabine do avião e os gravadores de dados de voo após abrir um buraco no teto da aeronave. Em seguida, os equipamentos foram levados ao laboratório do NTSB, em Washington, para análise, afirmou Jennifer.

Havia 72 passageiros e quatro tripulantes a bordo do voo da Jazz Aviation, que partiu de Montreal e operava em nome da Air Canada, segundo a companhia aérea.

Cerca de 40 pessoas, incluindo duas que estavam no caminhão, foram levadas a hospitais. Algumas sofreram ferimentos graves, mas, na manhã de segunda-feira, 23, a maioria já havia recebido alta. Outras saíram andando, sem necessidade de atendimento.

O piloto e o copiloto mortos - no primeiro acidente fatal em LaGuardia em 34 anos - eram ambos baseados no Canadá, disse Kathryn Garcia, diretora executiva da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, responsável pela operação do aeroporto. (Com informações da Associated Press)

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