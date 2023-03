Internautas registram aparição de luzes misteriosas no céu e ficam intrigados; vídeo

Dezenas de pessoas avistaram luzes misteriosas no céu em Sacramento, na Califórnia, nos Estados Unidos. Os vídeos, gravados na última sexta-feira (17), levantaram novas teorias de contato com seres extraterra e intrigaram internautas.

O trajeto das luzes durou mais de 40 segundos. Jornalistas da agência Associated Press (AP) entrevistaram o astrônomo Jonathan McDowell, do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, que garantiu ter a resposta para o mistério.

Para McDowell, há 99,9% de chance da ocorrência se tratar de detritos espaciais. Isso porque havia um equipamento de comunicações japonês – de 310 quilos - que ia e voltava da Terra levando informações à Estação Espacial Internacional. Ele ficou em sem utilidade em 2017 e foi ejetado em 2020. Como lixo espacial, reencontrou a atmosfera da Terra e foi queimada ao cair na terra. Em seu perfil no Twitter, o McDowell compartilhou uma foto de um aparelho similar ao incinerado.

O que a população visualizou, segundo o cientista, foram as chamas dos destroços há 65 quilômetros de altura, que voavam a milhares de quilômetros por hora. A Força Espacial dos Estados Unidos confirmou a teoria, com o horário relatado, próximo às 22h (horário local).