Instagram vai desfocar automaticamente imagens de nudez enviadas no direct

Uma nova função que irá ajudar na proteção de extorsão sexual e abuso de imagens íntimas no Instagram foi anunciada pela Meta, empresa controladora da rede social, na quinta-feira (11/4). Em breve, o aplicativo, que é compatível com os sistemas operacionais Android e iOS (iPhone), irá desfocar automaticamente nudes (imagens de nudez) enviados nas mensagens diretas, conhecidas como DMs.

Como o objetivo é auxiliar os usuários a se protegerem de extorsão sexual e abuso de imagens íntimas e dificultar ações de criminosos, o padrão utilizado para a medida contra a nudez será ativado para todos os jovens menores de 18 anos. Mas os adultos receberão uma notificação que incentivará a ativação da função.

Informações sobre novos recursos divulgadas pela Meta (Meta / Divulgação)

Após ser ativada a proteção contra nudes, as pessoas que enviarem esse tipo de conteúdo receberão uma mensagem pedindo cautela com o envio de “fotos sensíveis”. O cancelamento do envio dessas mensagens também pode ser realizado logo em seguida. Já os usuários que receberem uma imagem que contenha nudez terão acesso a ela desfocada por padrão.

Como a pessoa que recebe o nude será avisada?

A mensagem irá com aviso informando que o destinatário será impactado por uma imagem que contenha nudez e a pessoa poderá escolher se deseja acessá-la ou não. Ao receber ou enviar fotos intimas, os usuários serão alertados com algumas dicas de segurança sobre potenciais riscos envolvidos na ação.

A Meta destaca que a proteção contra nudez funcionará em conversas criptografadas de ponta a ponta, e que não terá acesso a essas imagens, exceto caso alguém as denuncie.

A empresa reforça que além de contribuir na a identificação de possíveis golpes de extorsão, está tomando medidas mais severas quando toma conhecimento de pessoas envolvidas no crime. Remover a conta, impedir que estes mesmos usuários criem novas contas, além de realizar denúncias às autoridades, são algumas das ações realizadas.

(*Suellen Santos, estagiária sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador de Política e Economia)