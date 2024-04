Instagram da Alepa ocupa o 1º lugar entre as redes de todas as Casas Legislativas do país

O envolvimento que faz parte das diversas interações com o público como: curtidas, visualizações, compartilhamentos e comentários são as principais métricas de avaliação de uma rede social. Todas essas análises levaram o perfil do Instagram da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) a completar, nesta segunda-feira (8), 100 dias ocupando o primeiro lugar dentre as redes de todas as Casas Legislativas do Brasil em 2024. A avaliação é feita pela plataforma Social Media Gov, que usa várias métricas para avaliar a influência das redes sociais de diversas instituições brasileiras.

Criatividade, originalidade e planejamento são algumas das características que garantem o topo ao Instagram da Alepa. A equipe responsável pelo perfil garantiu, ainda, os dois primeiros lugares e quarto dentre as 10 postagens com mais envolvimento entre todas as publicações feitas pelos legislativos estaduais brasileiros este ano.

O Instagram da Alepa faz uma conexão do serviço prestado pelo legislativo com as bandeiras sociais atualmente empunhadas pela população. Alda Dantas, coordenadora de comunicação da Casa de Leis paraense, acredita ser fundamental que as instituições potencializem o alcance de uma ferramenta tão importante no acesso da população à informação.

"Trabalhamos muito para alavancar uma ferramenta de comunicação tão importante como hoje é o Instagram, o Facebook. Avalio como excelente o planejamento de conteúdo feito pelo nosso coordenador das redes sociais, o jornalista Rogério Paiva, que está sempre atento ao que acontece, no que está sendo pautado na mídia. O Rogério tem o timing de postar conteúdos relacionados ao que estamos vivenciando enquanto sociedade. Ou seja, as redes sociais da Alepa servem para despertar o público para situações cotidianas, mas também para levantar discussões importantes que talvez passassem despercebidas", comenta Alda Dantas, jornalista e mestra em Marketing. “Esses 100 dias de primeiro lugar são o resultado de muito trabalho e dedicação”, completa.

À frente da coordenação das redes sociais da Alepa está Rogério Paiva, jornalista, especialista em Mídias Digitais e em Comunicação Corporativa, e mestre em Comunicação e Jornalismo. Segundo ele, todo o resultado do Instagram da Alepa e demais redes é 100% orgânico.

“Nosso trabalho é feito de maneira totalmente orgânica. Não são feitos impulsionamentos nos conteúdos publicados pela Alepa, então todos os números alcançados são obtidos sem nenhum tipo de investimento de recurso financeiro”, disse.

Rogério Paiva acrescenta: “Usamos muito o dia a dia para alavancar os nossos materiais, que fazem parte de uma comunicação política, porque somos uma Casa de Leis. Então, quando a gente coloca um material que trata de assuntos sociais importantes, você traz a população para estes conteúdos e também para os nossos conteúdos políticos. Projetos aprovados na Alepa de grande relevância sempre chamam atenção das pessoas, mas postagens sobre o bairrismo, que tem a ver com o orgulho de pertencimento do paraense ao nosso estado, sempre são bastante visualizados, exemplo disso é aniversário de Belém e outros que já chegam até mais de 350 mil visualizações”. Ao final, Rogério Paiva e Alda Dantas afirmam que: “os bons resultados dos últimos anos do Instagram da Alepa se devem à originalidade e criatividade”.

Vale ressaltar que, mesmo não sendo, atualmente, a métrica mais importante do universo digital, a Alepa saltou de 9º para 4º lugar em seguidores no Instagram de 2023 para 2024. O perfil do Instagram da Alepa contabiliza, hoje, 51 mil usuários que seguem a página do Poder Legislativo do Pará.

Devido ao seu trabalho que é realizado com planejamento, o perfil do Instagram da Alepa é um dos finalistas na 2° edição do prêmio Social Media Gov de Comunicação Pública, na categoria inclusão e diversidade. A comunicação digital da Alepa concorre com instituições que se esforçaram no combate às informações falsas. A premiação acontece no dia 25 de abril, em Florianópolis.