Instagram e Messenger vão possibilitar mensagens secretas e mais novos recursos

O Facebook anunciou nas últimas semanas, três novos recursos para os sistemas de mensagens do Instagram e Facebook Messenger. O usuários vão poder ter a opção para assistir vídeos junto com amigos nas redes sociais, adicionar temas nas janelas de conversa e mandar mensagens que somem automaticamente do histórico.

As novidades vão chegar nos próximos dias ao Facebook Messenger e também ao Instagram, caso o usuário tenha optado pela integração dos serviços de bate-papo.

Assistir juntos

O primeiro novo recurso dos aplicativos já está disponível para todos: trata-se do ‘Assistir Juntos’. Com ele, os usuários vão poder acompanhar com seus amigos e contatos programas no IGTV, gravações do Reels e outros conteúdos em vídeo, com a opção de bate-papo em tempo real.

Para habilitá-lo, , basta iniciar uma vídeo chamada em um dos aplicativos e abrir a opção “TV e cinema” — no Instagram ela está dentro da opção "Mídia", no Messenger é preciso deslizar a tela para cima e escolher a opção "Assistir Juntos".

Temas

As conversas com os contatos nas redes sociais agora podem ser personalizadas, e para inaugurar a opção, o Facebook trouxe os artistas do grupo sul-coreano BTS no tema TinyTAN.

Os temas poderão ser ativados nas configurações dos aplicativos, dentro da opção Tema. O TinyTAN troca o visual do histórico de mensagens com um fundo roxo — cor símbolo do grupo — e alternativas para temas escuros e claros.

Mensagens temporárias

A última novidade - ainda não disponíveis nos aplicativos- é opcional. Ao ativar o ‘modo temporário’, as mensagens desaparecem após fechar a conversa.

O ‘modo temporário’ poderá ser utilizado apenas em conversas entre usuários conectados no Facebook, ou que se seguem no Insta. Além disso, o recurso avisa caso o contato tire um print da conversa, e oferece as opções usuais de bloqueio e denúncia.

De acordo com a rede social, a nova função será disponibilizado aos poucos para os usuários, começando pelos Estados Unidos e o app Messenger.

Para pessoas em outros países ou com o Instagram, a novidade está prometida para “breve”.



