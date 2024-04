Instagram caiu? Internautas relatam instabilidade na rede social nesta segunda-feira (1º)

Usuários do Instagram ao redor do mundo relatam problemas de instabilidade na rede social nesta segunda-feira (1º). Recursos do aplicativo, como o envio de áudio, postagem com legenda ou comentários, apresentam dificuldades para serem utilizados.

Segundo o site especializado DownDetector, que monitora a o funcionamento de diversas plataformas on-line, 707 reclamações foram registradas no site às 16h13.

No X (ex-Twitter), internautas de vários países postaram reclamações sobre a interferência do Instagram. Ainda não há informações oficiais da Meta, empresa administradora da plataforma, sobre o bug no aplicativo.

Em alguns casos, usuários relatam que aparece uma mensagem na tela para a pessoa tentar utilizar novamente mais tarde os recursos com bug.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)