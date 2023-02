Instagram e Twitter com problema: rede sociais apresentam erro e fotos e vídeos têm alcance zero

Usuários do Instagram e do Twitter estão relatando instabilidade nos aplicativos nesta quarta-feira, 8 de fevereiro. O problema começou a ser notificado por volta das 15h50 e as redes sociais seguiram instável até o final da tarde.

No site Downdetector, que monitora problemas e quedas de serviços em tempo real, os usuários do aplicativo relataram que o alcance de suas publicações não está sendo apresentado pela rede social. Fotos e vídeos sem curtidas e a ausência da quantidade de visualizações dos stories são alguns dos problemas citados.

No Instagram

O aplicativo chegou a ter 280 notificações de problemas às 17h30 desta quarta-feira. A instabilidade da rede social levou os usuários insatisfeitos a fazerem diversas reclamações em outra rede social, o Twitter. “Alguém sabe o que aconteceu com os stories do Instagram? Eu publiquei alguns e de repente sumiram”, relatou uma usuária.

O problema parece ser global, com usuários de diversos países relatando o defeito. Até o momento, a conta oficial do aplicativo na rede social Twitter ainda não deu explicações sobre o defeito.

No Twitter

A plataforma apresentou um pico de instabilidade por volta das 19h. Não há informações oficiais sobre o problema, mas várias pessoas reclamaram em outros meios. “Não consigo enviar mensagens e toda hora notifica o erro como se fosse falta de conexão com a internet”, comentou uma pessoa", disse um internauta.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)