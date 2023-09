Influenciadora de maternidade é presa nos Estados Unidos por maus tratos aos filhos

Ruby Franke, mãe influenciadora que ficou conhecida na internet por compartilhar a rotina com os seis filhos no canal do Youtube ‘8 Passengers’ (8 Passageiros), foi presa em Utah, nos Estados Unidos por maus tratos às crianças.

No canal criado em 2013, a youtuber dava conselhos polêmicos sobre educação rígida, seguindo os preceitos da doutrina mórmon. Em agosto deste ano, um de seus filhos, de 12 anos, conseguiu pular a janela e bateu na porta de um vizinho pedindo comida e água.

Segundo o relato, o garoto estava desnutrido, com hematomas no corpo e pernas presas com fitas adesivas. Os vizinhos chamaram a polícia e a criança foi levada ao hospital.

Durante a investigação, as autoridades encontraram outras cinco crianças na casa da família, incluindo uma garota de 10 anos, também necessitada de assistência médica. Franke foi detida e perdeu a guarda dos seis filhos. As crianças estão sob a guarda de familiares e serviços de assistência à infância.

Prisão

Na sexta-feira, 15, Ruby terá uma audiência de mediação sobre o caso e outra de pré-julgamento na próxima segunda-feira, 18. Além da influenciadora, sua sócia e coach, Jodi Nan Hildebrandt, também é acusada por maus tratos. O marido de Ruby, Kevin Franke, não recebeu acusações.

A filha mais velha do casal gravou a prisão da mãe e compartilhou no Instagram, agradecendo as autoridades pela investigação. ‘A justiça está sendo feita [...] Estou muito feliz por eles finalmente terem decidido avançar’, disse.

Tribunal

Em depoimento ao júri, a acusada disse chorando, que um dos filhos abusou sexualmente do irmão e molestou membros da família, assim como outras crianças da vizinhança. Segundo o portal americano DailyMail, Franke não apresentou nenhuma prova sobre as alegações.

Conselhos Polêmicos

No canal ‘8 passengers’, a influenciadora compartilhava rotinas diárias com a família. Em dos vídeos, Ruby afirma que os filhos ‘perderiam o privilégio de jantar’ se continuassem ‘brincando de lutinha’, e em outro, que a filha de seis anos ‘precisava’ passar fome por ter esquecido o almoço em casa.

O canal foi banido da plataforma após um abaixo-assinado criado por um grupo na internet. Ruby migrou para o Instagram, dando conselhos com a sócia Jodi Nan, na página ‘Moms of Truth’ (Mães da Verdade).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)