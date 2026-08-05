Influenciador famoso por vídeos de humor é morto a tiros durante transmissão ao vivo

O influenciador digital e comediante mexicano Xesar Gastelum foi morto a tiros nesta terça-feira (4), enquanto realizava uma transmissão ao vivo com alguns amigos em frente a um restaurante de fast food, na cidade de Culiacán, no México. Nas imagens, o influencer aparece conversando quando, de repente, é atingido por um tiro vindo na direção de duas pessoas que estavam em uma motocicleta, ambas utilizando capacete.

De acordo com um oficial de segurança do estado de Sinaloa, uma grande operação de segurança estava em andamento na região, porque esta não é a primeira morte de influenciador digital na cidade. Em maio de 2025, a influencer de beleza mexicana Valeria Marquez também foi morta a tiros durante uma transmissão ao vivo que fazia em sua conta oficial do TikTok, no salão onde trabalhava no estado de Jalisco, no México.

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Na época, a jovem de apenas 23 anos teve sua morte repentina investigada como feminicídio, já que o disparo havia sido de um homem que entrou no local e atirou em direção a ela com uma arma de fogo. Em julho do mesmo ano, as autoridades ligaram Álvarez Ayala ao assassinato de Valeria, ele era líder de uma célula criminosa ligada ao Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), segundo o Ministro da Segurança Omar Harfuch.

Quem foi Cesar Gastelum?

O influenciador Cesar Gastelum ficou famoso nacionalmente ao realizar vídeos de comédia e tinha quase 600 mil seguidores no TikTok, plataforma que ele costumava publicar a maioria de seus conteúdos na internet. Entre os seus vídeos, o influenciador costumava postar esquetes cômicas, desafios, acontecimentos do dia a dia e gravações ao lado de amigos e de outros criadores de conteúdo da região.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em O Liberal)