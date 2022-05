Influencer russa pode ser presa após postar foto nua em árvore sagrada

Uma influencer digital russa, chamada Alina Fazleeva, foi expulsa da ilha indonésia de Bali após publicar uma foto nua em uma árvore sagrada do país. A mulher e o marido, que estavam visitando o lugar, foram muito criticados pelos moradores do local. As autoridades do local ainda informaram que o casal pode ser multado em mais de 55 mil libras (cerca de R$ 334 mil), por pornografia.

Nesta sexta-feira (6), funcionários da imigração indonésia informaram o ocorrido. De acordo com eles, a mulher corre o risco de pegar seis anos de prisão ou pagar multa, se for processada.

"Foi comprovado que ambos realizaram atividades que põem em risco a ordem pública e não respeitam os regulamentos locais", disse Jamaruli Manihuruk, chefe dos serviços de imigração em Bali.

O casal está proibido de voltar à Indonésia por seis meses e ainda terão que participar de uma cerimônia de purificação no local sagrado. Alina postou um vídeo se desculpando no Instagram e afirmou que cometeu um “grande erro”. Porém, ainda falou que "há muitos lugares sagrados em Bali e nem todos estão marcados".

As autoridades locais alertaram que não irão tolerar turistas que desrespeitam a tradição do país, onde predomina a religião hindu. Quase 200 pessoas foram expulsas da ilha de Bali, um destino turístico popular, por violar os regulamentos anti-Covid.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)