Incêndio mata 49 pessoas em prisão na Colômbia durante tentativa de fuga

Um incêncio provocou a morte de pelo menos 49 pessoas no presídio de Tuluá, na Colômbia, nesta terça-feira (28), segundo a imprensa local.

As mortes foram confirmadas pelo Instituto Nacional Penintenciário e Carcerário do país que informou que o incêndio foi provocado por prisioneiros numa tentativa de fuga em massa. As informações são do G1.

Ainda de acordo com o instituto, os presos atearam fogo em colchões para distrair os guardas, entretanto, as chamas saíram do controle e tomaram todo o prédio do pavilhão 8 do presídio, que tem cerca de 200 pesidiários.

No total, o presídio de Tuluá tem quase 1.300 presidiários e instituições não governamentais da Colômbia denunciam superlotação e condições precárias.

Carolina Mota, Estagiária da redação sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política.