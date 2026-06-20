Incêndio destrói resort de luxo na República Dominicana e mata turista

Um grande incêndio destruiu quase completamente um resort de luxo na República Dominicana nesta sexta-feira, 20, forçando a evacuação de quase 1.700 turistas. Um turista italiano de 46 anos morreu e vários outros turistas precisaram de assistência médica.

Os turistas que foram evacuados do resort foram transferidos para outros hotéis. A causa do incêndio estava sendo investigada e o Centro de Operações de Emergência do país afirmou que aparentemente o "fogo se alastrou rapidamente" devido ao vento e ao fato de parte do telhado do resort ser de palha.

O outro resort da Viva Wyndham nas proximidades, o Dominicus Palace, não foi danificado pelo incêndio e estava funcionando normalmente.

O resort Viva Dominicus Beach by Wyndham está localizado em Bayahibe, um destino popular entre turistas americanos e internacionais na costa sudeste da República Dominicana. O turismo é a principal atividade econômica deste país insular localizado no Caribe, que em 2025 recebeu cerca de 12 milhões de visitantes.