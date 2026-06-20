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Alemanha: colisão entre trens de carga faz vagões despencarem de ponte; uma pessoa morreu

Estadão Conteúdo

Dois trens de carga colidiram em uma ponte ferroviária em Munique, na Alemanha, durante a madrugada deste sábado, 202, informaram as autoridades. O acidente fez com que dois vagões despencassem da ponte para a rua abaixo, e uma pessoa morreu.

Os vagões caíram de uma altura de cerca de 5 metros da ponte, informou a agência de notícias alemã DPA. A polícia de Munique disse que a rua sob a ponte foi interditada e pediu aos motoristas que evitassem a área enquanto as operações de remoção e limpeza do local estavam em andamento.

A DPA disse que a causa da colisão ainda não foi determinada. Segundo as informações, os vagões descarrilados não transportavam carga e não havia risco à segurança pública.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

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ALEMANHA/COLISÃO/TRENS/MORTE
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