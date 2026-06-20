Paquistão: bombas à beira de estrada matam 7 pessoas; Talibã paquistanês é suspeito de autoria
Autoridades paquistanesas investigam os atentados e buscam os responsáveis; o Talibã paquistanês é o principal suspeito
Duas bombas no Paquistão, acionadas remotamente à beira de uma estrada no noroeste do país, mataram sete pessoas neste sábado. As autoridades paquistanesas informaram que nenhum grupo reivindicou o ataque, mas as suspeitas recaem sobre o Talibã paquistanês.
O oficial de polícia Yasir Afridi detalhou que a primeira bomba atingiu um veículo. A segunda explodiu no distrito de Bannu, na província de Khyber Pakhtunkhwa, fronteira com o Afeganistão, enquanto equipes de resgate atendiam à primeira ocorrência. Ambas foram controladas remotamente.
Afridi confirmou que cinco vítimas faleceram na primeira explosão e duas na segunda. Além dos sete mortos, três pessoas ficaram feridas. Uma operação de busca foi iniciada para encontrar os responsáveis pelos atentados.
Presidente Paquistanês Condena Atentados
O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, condenou veementemente os atentados. Ele alertou sobre "agentes internos e externos que apoiam o terrorismo", fornecendo refúgio, suporte logístico e assistência financeira a redes militantes, sem mencionar grupos específicos.
Contexto do Talibã Paquistanês
O Paquistão enfrenta um aumento na violência nos últimos anos, com muitos ataques reivindicados pelo Talibã paquistanês, conhecido como Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). O TTP é um grupo distinto, mas aliado do Talibã afegão, que assumiu o poder em Cabul em 2021. Autoridades paquistanesas relatam que líderes e combatentes do TTP buscam refúgio no Afeganistão, do outro lado da fronteira.
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